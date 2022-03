Ukraina: Minister zdrowia: z powodu rosyjskich ataków nie pracują 34 szpitale

Wojska rosyjskie uniemożliwiły pracę w 34 szpitalach na Ukrainie - powiedział w niedzielę minister zdrowia Wiktor Laszko na antenie telewizji Ukraina-24.

"Do dzisiaj wróg unieruchomił 34 szpitale w naszym kraju. To kolejne naruszenie Konwencji Genewskiej, która mówi, że pracownicy medyczni i instytucje medyczne nie mogą być wciągani w wojny i konflikty zbrojne. Okupanci to ignorują, celowo łamią wszystkie zapisy Konwencji i po raz kolejny pokazują, że to nie armia, a terroryści" - oznajmił Laszko.