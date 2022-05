Ukraina: Ministerstwo obrony: Rosjanie nadal blokują oddziały ukraińskie w rejonie Azowstalu

Wojska rosyjskie nadal blokują oddziały ukraińskie w rejonie zakładów Azowstal i podejmowały próby szturmu - powiedział w środę rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk. Wcześniej media podały, że Rosjanie przedarli się na teren zakładu.

"Rosja nadal blokuje nasze oddziały w rejonie zakładów Azowstal. Były próby szturmu. Trwają co pewien czas ostrzały artyleryjskie i rakietowo-bombowe przy użyciu lotnictwa" - powiedział Motuzianyk na briefingu dla prasy.

Rzecznik dodał, że Rosja próbuje prowadzić w Mariupolu działania filtracyjne. "Są fakty wywożenia ludności na tereny Federacji Rosyjskiej, odbywa się to przymusowo, bez zgody ludzi - i to w wieku XXI. To są zbrodnie, które FR popełnia dzisiaj w tym mieście, faktycznie zrujnowanym przez tę samą, rosyjską armię" - powiedział rzecznik.

Wcześniej w środę portal Ukraińska Prawda podał, że wojska rosyjskie przedarły się do Azowstalu i na terenie zakładów trwają ciężkie walki. Mer Mariupola Wadym Bojczenko potwierdził, że toczą się walki i że w środę nie ma już kontaktu z ukraińskimi obrońcami Azowstalu. Na terenie zakładów pozostają "setki cywilów, z których ponad 30 to dzieci" - dodał mer.