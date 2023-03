Ukraiński rząd nie wysyła nieprzygotowanych żołnierzy na linię frontu - oświadczyła w sobotę wiceminister obrony Hanna Malar, odpowiadając na informacje prasowe oparte na relacjach żołnierzy i analityków, pisze w sobotę portal The Kyiv Independent.

The Kyiv Independent pisze, że w ciągu ostatnich kilku tygodni serwisy informacyjne donosiły o zwiększających się stratach Ukraińców w Bachmucie spowodowanych niedostatecznym przygotowaniem niektórych jednostek wojskowych.

Niektórzy żołnierze twierdzili, że nowi rekruci przechodzą tylko dwutygodniowe szkolenia z bronią i zostają wysłani do niezwykle aktywnej części pola bitwy, pisze gazeta, dodając, że wojsko nadal skarży się również na braki amunicji i sprzętu, co dodatkowo zmniejsza szanse żołnierzy w obleganym mieście.

"Ukraiński rząd nie wysyła nieprzygotowanych żołnierzy na linię frontu" - oświadczyła w sobotę wiceminister obrony Hanna Malar.

"Jest to jeszcze jedna rosyjska narracja, że zmobilizowani są wysyłani prosto do Bachmutu bez przygotowania" - powiedziała Malar. Zmobilizowani, którzy wcześniej nie służyli w armii, są wysyłani do ośrodków szkoleniowych, a przygotowanie szeregowców i sierżantów przebiega według "skróconych ram czasowych", które "nie obniżają jakości nauczania", dodała.