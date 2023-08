Ukraina: mobilizacja trwa; wcielamy do wojska tyle osób, ile trzeba

Mobilizacja ogłoszona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 24 lutego ub.r. trwa nadal, a wojsko "mobilizuje tyle osób, ile potrzebuje" - powiedział w środę w wywiadzie dla portalu NV sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow; odniósł się też do łapownictwa w wojskowych komendach uzupełnień.

Daniłow podkreślił, że plany mobilizacyjne dostarczone przez wojsko są realizowane.

"Każdego dnia rano, kiedy idę do pracy, widzę kolejkę w jednym z pobliskich centrów rekrutacyjnych" - oznajmił Daniłow i dodał, że armia styka się z problemami, jak każda inna instytucja. "Czy są jakieś problemy? Oczywiście, są, jak wszędzie. Ale nie są one najważniejsze" - zaznaczył.

Sekretarz RNBO powiedział też, że co dwa miesiące wdrażany jest nowy plan mobilizacji. Wojsko wnioskuje o przeprowadzenie odpowiednich procedur na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Nie ma potrzeby rekrutowania 300 tys. osób jednocześnie - stwierdził Daniłow.

"Coraz częściej ujawniane przypadki przekupstwa wśród komisarzy wojskowych nie wpłynęły na liczbę zmobilizowanych osób" - zauważył wojskowy. Nawiązał także do dezinformacji szerzonej przez stronę rosyjską. "Rosja nieustannie głosi, że wcielamy do armii starców, niewidomych i głuchych. Niech sobie tak mówią" - stwierdził i dodał, że jest wiele przypadków, w których żołnierz został ranny, stracił jakąś część ciała, a mimo to wraca na front.