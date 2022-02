Ukraina: MSW: nasza artyleria zniszczyła transport z paliwem dla armii rosyjskiej

Ukraińska artyleria zniszczyła transport z paliwem dla rosyjskiej armii; siły zbrojne faktycznie powstrzymały przesuwanie się przeciwnika na Kijów ze wschodu - napisał w sobotę przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Według niego, w sobotę rano na stację Nyzkiwka w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy przybył pociąg z Rosji z paliwem dla rosyjskich wojsk napierających z kierunku Czernihów-Sumy. Miejscowi mieszkańcy przekazali tę informację siłom zbrojnym przez media społecznościowe.

Zadziałali nasi artylerzyści i wysadzili w powietrze pociąg z paliwem dla armii okupantów - oświadczył Heraszczenko. "Świadkowie informują, że na miejscu było morze ognia" - dodał. Według portalu NV.ua zniszczono 56 cystern.

"Ponieważ tory do Rosji są rozebrane i szybko nie zostaną położone, siły zbrojne Ukrainy faktycznie powstrzymały przesuwanie się przeciwnika do Kijowa ze wschodu" - kontynuował przedstawiciel MSW. "Pozostaje zniszczyć ugrupowanie przeciwnika w Hostomlu i agresor będzie odepchnięty od stolicy!" - napisał Heraszczenko.

Portal Ukraińska Prawda, powołując się na biuro prasowe Ukraińskich Kolei, podał wcześniej w sobotę, że armia ukraińska wysadziła w powietrze wszystkie węzły kolejowe, łączące koleje ukraińskie z rosyjskimi. Jak podkreślono, zrobiono to po to, by uniemożliwić dostarczanie armii rosyjskiej sprzętu wojskowego i posiłków w ludziach koleją rosyjską.

Rosjanie poprosili o przywrócenie połączeń z centralnym sztabem Kolei Ukraińskich jakoby w celach humanitarnych. Otrzymali od ukraińskich łącznościowców odpowiedź: "Rosyjski pociągu, p…l się" - podała Ukraińska Prawda.

Natalia Dziurdzińska