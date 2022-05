Ukraina: MSW: ostatecznym celem Rosji jest stworzenie ZSRS-2

Kluczowym zadaniem, jakie Rosja sobie teraz stawia, jest stworzenie drugiego Związku Sowieckiego - powiedział we wtorek doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko, intepretując przemówienie Władimir Putina z 9 maja. Wypowiedź Denysenki przytoczył portal informacyjny RBK.

"(...) kluczowe zadanie Rosji pozostaje niezmienione - stworzenie ZSRS-2. Pytanie tylko, jak to będzie wyglądać - czy wszyscy przyłączą się do Rosji, w tym Białoruś, czy powstaną jakieś quasi-byty, kontrolowane przez Rosjan i będzie się udawać, że to kilka państw sojuszniczych" - analizował Denysenko.

"Niewielu zwracało uwagę na kluczową frazę nudnego przemówienia. Kluczową frazą było: +Walczymy na własnej ziemi+. To znaczy, w tym przypadku Putin w sposób zawoalowany zasadniczo powiedział, że +Przygotowujemy się do aneksji tych terytoriów+. +nie zamierzamy stąd odchodzić+ (...)" - podkreślił przedstawiciel ukraińskiego MSW.