Ukraina: MSW: Rosjanie strzelali do mieszkańców wsi w obwodzie kijowskim, pięć osób zginęło

Rosjanie strzelali do mieszkańców wsi Jasnohorodka w obwodzie kijowskim, pięć osób zginęło - poinformowało w niedzielę MSW Ukrainy.

"Policja obwodu kijowskiego ustala okoliczności ostrzału punktu kontrolnego w rejonie fastowskim" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, w sobotę o godz. 18 Rosjanie przeprowadzili ostrzał mieszkańców wsi Jasnohorodka. Najprawdopodobniej wykorzystano karabin maszynowy. Wskutek ataku zginęło pięć osób, a jedna została ranna.

Policja apeluje do mieszkańców, by nie narażali się na niebezpieczeństwo i wstępowali do obrony terytorialnej. (PAP

(https://t.me/mvs_ukraine/9151)

ndz/ ap/