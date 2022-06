Ukraina: MSW: w Kijowie znowu zaktywizowali się dywersanci

W Kijowie i w obwodzie kijowskim znowu zaktywizowali się rosyjscy dywersanci, ale skutki ich działań są minimalne - oświadczył w niedzielę doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

W ostatnim czasie Rosjanie wzmocnili działania dywersyjne - powiedział Denysenko, cytowany przez agencję Ukrinform. "Werbują ludzi, przeważnie z okupowanych terytoriów, (...) którzy co najmniej rozumieją (język ukraiński), a czasami nawet mówią po ukraińsku, by potem ich przerzucać do innych regionów Ukrainy i przeprowadzać tutaj te czy inne ataki terrorystyczne" - poinformował doradca ministra.

Denysenko zauważył, że był okres, kiedy działania dywersantów ucichły, jednak obecnie znów się zaktywizowały. Ocenił przy tym, że przynoszą one minimalne efekty.

Według niego dywersanci, którzy - jak wskazał - zatrzymywani są regularnie, mają na celu przede wszystkim sianie paniki i powodowanie napięcia na terytoriach oddalonych od linii frontu.