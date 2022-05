Ukraina: MSW: w najbliższym czasie Rosjanie zmienią taktykę działań wojennych

W najbliższym czasie Rosjanie zmienią taktykę prowadzonych działań wojennych i przestaną atakować na całej linii frontu, skupiając się na wybranych punktach - przewiduje doradca szefa ukraińskiego MSW Wiktor Andrusiw, cytowany w środę przez portal informacyjny RBK.

"Użyli już wszystkich środków, jakie mieli do dyspozycji i nie osiągnęli szczególnie namacalnych rezultatów. Natarcie posuwa się kosztem ścierania miejscowości z powierzchni ziemi, gdy nasi żołnierze nie mają już gdzie się bronić. Rosjanie nie będą mogli długo fizycznie tak walczyć. Dlatego za tydzień czy 10 dni wojska rosyjskie zmienią taktykę. Nazywam to +pełzającą okupacją+. Przestaną atakować na całej linii frontu i bardzo powoli będą skupiać się na każdym konkretnym punkcie" - powiedział Andrusiw.

"Ich kluczowym zadaniem jest dokończenie okrążania naszych sił, ale ich wojska są już dość wyczerpane. Generalnie spodziewam się, że za tydzień, maksymalnie za 10 dni, będą mieli krytyczną sytuację. Mają dużą liczbę takich, którzy odmawiają walki. Już przenoszą (na pole bitwy) wyższych dowódców, by motywować żołnierzy do pójścia do ataku" - zauważył przedstawiciel MSW.