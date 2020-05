Ukraina: MSW: właściciele gospodarstwa zmuszali ludzi do niewolniczej pracy

Dwoje właścicieli gospodarstwa hodowlanego w obwodzie charkowskim na Ukrainie w sposób fizyczny i psychiczny zmuszało do pracy dziewięć osób, w tym jedną niepełnoletnią - podało we wtorek MSW Ukrainy.

56-letni mężczyzna i 60-letnia kobieta werbowali do gospodarstwa osoby w złej sytuacji życiowej, następnie zmuszali je do pracy. Jak dodał resort, utworzyli oni system kar za rzekome niewypełnienie obowiązków, co powodowało, że długi pracowników wobec pracodawców rosły i nie otrzymywali oni wynagrodzenia. "Wpływano" na nich też psychicznie i fizycznie - podkreślono.

Podczas przeszukania znaleziono zapiski, z których wynika, że długi pracowników dotyczyły np. kosztu otrzymanego przez nich jedzenia, picia, papierosów, niewykonanej pracy. Znaleziono też dokumenty świadczące o tym, że wcześniej w tym gospodarstwie pracowały też inne osoby.

Ministerstwo zaznaczyło, że pracownicy - trzy kobiety, pięciu mężczyzn i jedna osoba niepełnoletnia - żyli w "okropnych warunkach".

Ich zadaniem było zajmowanie się stadem ponad 80 sztuk bydła oraz innymi zwierzętami hodowlanymi.

W sprawie wszczęto śledztwo z artykułu o handlu ludźmi. Grozi za to od 5 do 12 lat pozbawienia wolności. Śledczy ustalają także, czy w proceder były zamieszane inne osoby.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska