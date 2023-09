Ukraina: MSZ: Mińsk zaplanował spotkanie dyplomatów z wywiezionymi z ukraińskich miast dziećmi

Władze w Mińsku zaplanowały spotkanie akredytowanych na Białorusi zagranicznych dyplomatów z dziećmi wywiezionymi z Ukrainy - poinformowało w sobotę MSZ w Kijowie. Ukraina przestrzegła przed udziałem w tym wydarzeniu.

Według ukraińskiego MSZ 4 października ma zostać zorganizowana wizyta przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w "miejscach życia, nauki i rekonwalescencji" ukraińskich dzieci na Białorusi, które zostały wywiezione z okupowanych przez Rosję miast Lisiczańsk i Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy.

W ocenie MSZ takie wydarzenie ma na celu "zalegalizowanie bezprawnego przemieszczenia ukraińskich dzieci". Podkreślono, że przymusowa deportacja dzieci może zostać zakwalifikowana jako zbrodnia wojenna.

Ministerstwo zaapelowało do zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, które otrzymały zaproszenie na taką wizytę, o to, by zignorowały ten propagandowy wyjazd.

Pod koniec maja biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że Kijów bada możliwą rolę Mińska w przymusowym wywożeniu ukraińskich dzieci z okupowanych przez rosyjskie siły terytoriów.

W połowie września ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał, że Kijów co tydzień ma kolejne potwierdzenia tego, że władze białoruskie uczestniczą w nielegalnym wywożeniu dzieci z Ukrainy.