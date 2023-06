Ukraina: MSZ: nasi dyplomaci wywieźli z Węgier kolejnych ukraińskich jeńców wojennych

Dyplomaci ukraińscy wywieźli z Węgier kolejnych dwóch ukraińskich jeńców wojennych węgierskiego pochodzenia z grupy przekazanej wcześniej Budapesztowi przez Moskwę; tym samym uwolniono pięciu z 11 żołnierzy - powiadomił w piątek rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

"Dyplomaci ukraińscy wywieźli z Węgier kolejnych dwóch ukraińskich jeńców wojennych, których Moskwa przekazała Budapesztowi. Tym samym strona ukraińska uwolniła już pięciu obrońców" - poinformował rzecznik.

Jak dodał, trwają zabiegi o powrót do ojczyzny pozostałych sześciu żołnierzy. We wtorek poinformowano o powrocie do kraju trzech wojskowych.

Ukraińscy jeńcy wojenni, których w zagadkowych okolicznościach uwolniono z rosyjskiej niewoli i przewieziono na Węgry, przebywają obecnie pod nadzorem i mają ograniczoną możliwość kontaktu z bliskimi. Nasi obywatele zostali internowani przez stronę węgierską - oznajmił we wtorek przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andrij Jusow.

W poprzednich dniach resort spraw zagranicznych w Kijowie podkreślał, że domaga się dostępu swojego konsula do 11 jeńców, wywiezionych z Rosji bez wiedzy strony ukraińskiej i znajdujących się "w izolacji" na Węgrzech. W ocenie szefa MSZ Ukrainy Dmytra Kułeby postępowanie Budapesztu było motywowane celami politycznymi. Minister oceniał, że premier Węgier Viktor Orban chciał wykorzystać fakt węgierskiego pochodzenia ukraińskich żołnierzy i - dzięki ich uwolnieniu - przedstawić się jako "jedyny obrońca" wszystkich Węgrów.