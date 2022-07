Ukraina: MSZ o możliwości wizyty papieża Franciszka: ponawiamy nasze zaproszenie

Władze Ukrainy ponawiają zaproszenie dla papieża Franciszka do odwiedzenia kraju, apelują też o dalsze modlitwy za naród ukraiński - powiedział w poniedziałek szef MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko, komentując słowa papieża o możliwości tej wizyty.

"Ponawiamy zaproszenie dla papieża Franciszka do odwiedzenia naszego kraju. Apelujemy o dalsze modlitwy za naród ukraiński" - powiedział rzecznik. Przypomniał o wcześniejszych zaproszeniach od władz w Kijowie.

Nikołenko powiedział, że wizyta mogłaby wzmocnić "rolę papieża w odnowieniu pokoju na ziemi ukraińskiej". Byłaby też ona wsparciem duchowym dla Ukraińców, którzy - jak mówił - "doświadczają cierpień z powodu agresji Rosji".

Przedstawiciel MSZ ocenił, że Rosja ignoruje gotowość papieża do odwiedzenia tego kraju. Oświadczył, że jest to "dowód" na to, iż władze w Moskwie "chcą wojny, nie pokoju".

Papież Franciszek powiedział w poniedziałek, że jest możliwe, iż pojedzie na Ukrainę po swoim powrocie z Kanady, czyli po 30 lipca. Wspomniał też, że chciałby pojechać do Moskwy.