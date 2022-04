Ukraina: MSZ popiera ideę ONZ czterodniowego zawieszenia broni z okazji Świąt

Ukraina popiera inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych - poinformowało w środę ukraińskie MSZ.

"Jesteśmy wdzięczni Sekretarzowi Generalnemu ONZ Antonio Gutteresowi za inicjatywę wprowadzenia czterodniowej wielkanocnej +przerwy humanitarnej+ na Ukrainie. W pełni podzielamy pogląd, że jest ona konieczna dla bezpiecznej ewakuacji tysięcy cywilów, którzy chcą opuścić niebezpieczne strefy trwających i możliwych działań wojennych, zwłaszcza z atakowanego od dawna Mariupolu" - napisano w komunikacie resortu.

MSZ w Kijowie stwierdziło także, iż wysoko ocenia gotowość ONZ do zapewnienia dostarczenia pomocy humanitarnej ludności najbardziej dotkniętych obszarów Ukrainy w przypadku doprowadzenia do zawieszenia broni.

"Ukraina zawsze była i pozostaje zaangażowana w pokojowe i dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Potwierdziliśmy również naszą zgodę na propozycje humanitarnego zawieszenia broni złożone przez podsekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych, koordynatora ds. kryzysów, Martina Griffithsa podczas jego wizyty na Ukrainie" - podkreślił resort.

We wtorek Guterres potępił rosyjską ofensywę we wschodniej Ukrainie i zaapelował o co najmniej czterodniową "humanitarną przerwę" w działaniach wojennych z okazji prawosławnej Wielkanocy.

"Proszę dziś o czterodniową przerwę humanitarną w Wielki Tydzień, od czwartku do niedzieli, aby umożliwić otwarcie szeregu korytarzy humanitarnych na Ukrainie" - apelował.