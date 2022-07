Ukraina: MSZ: prawo międzynarodowe musi być stosowane także wobec cudzoziemców walczących za Ukrainę

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oskarżyło w poniedziałek Rosję o niezgodne z prawem traktowanie ukraińskich jeńców wojennych i wykorzystywanie ich do celów politycznych oraz zażądało humanitarnego traktowania także uwięzionych obcokrajowców walczących za sprawę Ukrainy - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

MSZ Ukrainy wezwało Rosję do przestrzegania przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym Konwencji Genewskich z 1949 roku, które określają międzynarodowe normy prawne dotyczące humanitarnego traktowania jeńców. W oświadczeniu padło stwierdzenie, że także "wszyscy obywatele zagraniczni i bezpaństwowcy" walczący za Ukrainę na terytorium Ukrainy zostali dobrowolnie przyjęci do służby wojskowej i że międzynarodowe prawo humanitarne powinno mieć do nich zastosowanie.

Osoby te są żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, które, zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. i I Protokołu Dodatkowego do nich z 1977 r., obowiązuje status prawny kombatantów. Status ten uprawnia m.in. do traktowania takich osób - w przypadku schwytania przez wroga - jako jeńców wojennych.

Ukraina konsekwentnie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa humanitarnego. W warunkach międzynarodowego konfliktu zbrojnego, spowodowanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej, nasze państwo przestrzega praw i zwyczajów wojennych, określonych w wyżej wymienionych aktach prawa międzynarodowego - głosi oświadczenie MSZ Ukrainy.

Żądamy humanitarnego traktowania ukraińskich jeńców wojennych ze strony rosyjskiej. Wszelkie nielegalne działania lub bezczynność ze strony państwa przetrzymującego jeńców wojennych są zabronione - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.