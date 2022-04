Ukraina: MSZ: pseudoreferenda na okupowanych terenach będą pozbawione wartości prawnej

Pseudoreferenda, które Rosja zamierza przeprowadzić na zajętych terytoriach Ukrainy, będą pozbawione wartości prawnej – oświadczyło w czwartek MSZ w Kijowie. Resort zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o potępienie przygotowań do tych sfałszowanych głosowań, nieuznawanie ich wyników i dalsze wywieranie presji na Rosję.

"Jest oczywiste, że przestępcze działania Rosji nie mają poparcia ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach" - wskazało w komunikacie opublikowanym na Facebooku ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy (https://tinyurl.com/23caakj8).

Jak podkreślono, mieszkańcy występują przeciwko okupacyjnym władzom, dlatego Rosja rozpoczęła przygotowania do "nieukrywanej falsyfikacji wyników +głosowania+ w sprawie utworzenia +republik ludowych+ na południu kraju". Według MSZ Rosja "idzie tą samą drogą co w 2014 r. w obwodach ługańskim i donieckim".

Próby zalegalizowania w ten sposób rosyjskiej administracji okupacyjnej i stworzenia podstaw do przymusowej mobilizacji są według resortu skazane na niepowodzenie.

"Zgodnie z prawem międzynarodowym i ustawodawstwem Ukrainy wyniki tych pseudoreferendów będą pozbawione wartości pod względem prawnym. Ukraina i cały cywilizowany świat nigdy nie uznają tych nielegalnych i przestępczych decyzji Rosji" - podkreślono.

MSZ zaapelowało do wspólnoty międzynarodowej o potępienie przygotowań do tzw. referendów na południu Ukrainy, nieuznawanie ich wyników i kontynuowanie presji na Rosję, aby zmusić ją do przerwania agresji przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Wcześniej ukraińska armia poinformowała, że władze okupacyjne zamierzają przeprowadzić "referendum" na terytorium obwodu chersońskiego na południu Ukrainy.