Ukraina: MSZ: Rosja zachowuje się niczym terroryści z Państwa Islamskiego

Stwierdzenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, że Rosja niszczy ukraińską infrastrukturę krytyczną, by skłonić Kijów do negocjacji, świadczy o tym, że Rosja zachowuje się niczym terroryści z Państwa Islamskiego - oświadczył w czwartek rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

"Właśnie tak działa Państwo Islamskie - zabija niewinnych ludzi, żeby ktoś spełnił jego żądania. Rosja zachowuje się jak kraj terrorystyczny. Wypowiedź Pieskowa powinna otworzyć oczy niektórym rządom, które wciąż wierzą, że (Moskwa) dąży do negocjacji" - podkreślił przedstawiciel ukraińskiego resortu dyplomacji.

Jak dodał, agresji Kremla nie da się powstrzymać rozmowami, lecz "systemami obrony powietrznej, czołgami i wyrzutniami rakietowymi".

Wcześniej w czwartek Pieskow powiedział, że brak światła i ogrzewania w wielu częściach Ukrainy to konsekwencja działań władz w Kijowie, które odmawiają negocjacji z Rosją. Rzecznik Kremla przyznał w ten sposób, że rosyjskie wojska atakują na Ukrainie obiekty infrastruktury cywilnej.

Od 8 października, gdy funkcję głównego dowódcy sił inwazyjnych objął gen. Siergiej Surowikin, Rosja znacząco zintensyfikowała ostrzały obiektów energetycznych na Ukrainie. W ostatnich tygodniach atakowano tego rodzaju instalacje m.in. w Kijowie, a także w większości regionów kraju.

Ukraińscy politycy i media podkreślają, że kraj przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii.

Poprzez ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej Kreml próbuje wywołać katastrofę humanitarną i sprowokować nową falę uchodźców do krajów europejskich - alarmują władze Ukrainy. W obliczu niepowodzeń na froncie Rosja sięga po te działania, by sterroryzować ludność cywilną i zmusić Kijów do ustępstw.

Jak podkreślają eksperci, ataki na obiekty cywilne są zbrodnią wojenną w świetle prawa międzynarodowego. Niszczenie infrastruktury energetycznej nie ma żadnego uzasadnienia militarnego.