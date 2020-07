Ukraina: MSZ: rozmowy z Iranem ws. zestrzelonego Boeinga konstruktywne

Pierwsze rozmowy ws. zestrzelenia w styczniu przez Iran ukraińskiego samolotu, jakie odbywały się w Kijowie, były konstruktywna - ocenił w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Jest za wcześnie, by mówić o wysokości odszkodowań - zastrzegł.

Minister podkreślił, że w przypadku, gdyby doszło do impasu w rozmowach Ukraina zwróci się z pozwem przeciwko Iranowi do międzynarodowych trybunałów. Wyraził zarazem nadzieję, że "irańskie śledztwo ws. strącenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego stanie się przejrzyste i bezstronne". Obie strony zgodziły się co do tego, że tak powinno się stać.

Rozpoczęte w czwartek pertraktacje trwały 11 godzin i zakończyły się późno w nocy. "Generalnie można ocenić te rozmowy jako konstruktywne" - zaznaczył Kułeba podczas wideokonferencji zorganizowanej w piątek w Kijowie.

"Można też wskazać trzy rzeczy, jakie udało się nam osiągnąć. Po pierwsze - Iran włączył się w rozmowy, których celem jest ustalenie wszystkich okoliczności tej tragedii, ukaranie winnych i wypłata nieodzownych odszkodowań. To jest początek tego procesu" - powiedział.

Po drugie - jak zaznaczył ukraiński minister - Iran zadeklarował, że "będzie honorować wszystkie zobowiązania podjęte w ramach podpisanych przez siebie międzynarodowych konwencji lotniczych". Kułeba wyraził w tym kontekście nadzieję, że "strona irańska będzie się tego trzymać do końca na każdym etapie pertraktacji".

Trzecim rezultatem rozmów jest ustalenie struktury i dynamiki procesu negocjacyjnego. "Rozmowy będą prowadzone jednocześnie na wielu poziomach. Wezmą w nich udział śledczy, eksperci ds. wypadków lotniczych i prawnicy" - oświadczył. "Chodzi o to, by ustalić wszystkie okoliczności prawne i techniczne związane z katastrofą. Dopiero na tej podstawie będzie można określić sumę rekompensat" - wyjaśnił.

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, wykonujący rejs z Teheranu do Kijowa, został 8 stycznia zestrzelony w okolicach Teheranu. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Do zestrzelenia samolotu doszło w dniu, gdy lotnictwo irańskie dokonywało ataków odwetowych na cele amerykańskie w Iraku.

Władze Iranu przyznały 11 stycznia, że jego siły powietrzne zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski przez pomyłkę. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za tę tragedię.