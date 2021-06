Ukraina: MSZ: solidaryzujemy się z Polską w obliczu cyberataków

Ukraina potępia niedawne cyberataki na Polskę i solidaryzuje się z nią - oświadczyło w środę MSZ w Kijowie. Resort dyplomacji wezwał też społeczność międzynarodową do zjednoczenia wysiłków wobec rosyjskiej agresji.

"Potępiamy niedawne cyberataki wobec Polski. Solidaryzujemy się z naszymi polskimi partnerami oraz wzywamy wspólnotę międzynarodową, by zjednoczyć wysiłki w przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej przeciwko całemu cywilizowanemu światu" - napisało MSZ na Twitterze.

Wcześniej w środę solidarność z Polską w związku z atakami wyraziła Litwa.

Sprawa cyberataków na Polskę zaistniała publicznie w ubiegłym tygodniu. Wówczas szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Podkreślił jednocześnie, że "w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".

Cyberataki były 16 czerwca tematem niejawnej części obrad Sejmu, podczas której przedstawiono informację rządu w tej sprawie.

We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że ABW i SKW ustaliły, że na liście celów ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli, w tym 100 należących do polityków, a służby dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska