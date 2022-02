Ukraina: MSZ: uznanie przez Rosję separatystycznych republik nie będzie miało konsekwencji prawnych

Uznanie przez Rosję niepodległości dwóch prorosyjskich separatystycznych regionów na wschodzie kraju nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych - napisano we wtorek w komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy.

"Uznanie niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej nie będzie miało żadnych konsekwencji prawnych i nie będzie oznaczało niepodległości tych obszarów" - napisano w oświadczeniu. Ministerstwo dodało, że ich uznanie wiązałoby się ze "strasznymi konsekwencjami" dla rządów prawa na całym świecie.

We wtorek Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła apel do ONZ, instytucji UE, Rady Europy, OBWE, NATO oraz rządów i parlamentów świata o nieuznawanie niezależności dwóch prorosyjskich separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie. Tego samego dnia rosyjska Duma Państwowa (niższa izba parlamentu) zagłosowała za wystosowaniem prośby do prezydenta kraju Władimira Putina o uznanie niepodległości kontrolowanych przez separatystów wschodnich obszarów Ukrainy.

Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, ocenił, że uznanie przez Moskwę niepodległości kontrolowanych przez separatystów terenów Ukrainy oznaczałoby "wycofanie się Rosji z porozumień mińskich ze wszystkimi tego konsekwencjami".

Decyzję rosyjskich parlamentarzystów skomentowała także ambasada amerykańska w Kijowie. "Dzisiejsza decyzja Dumy przedstawia kolejną ohydną próbę naruszenia ukraińskiej suwerenności i złamanie zasad porozumień mińskich" - napisano na Twitterze placówki.

Z Kijowa Jakub Bawołek