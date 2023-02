Ukraina: MSZ: w trzęsieniu ziemi w Turcji mogli zginąć nasi obywatele

W trzęsieniu ziemi w Turcji mogło zginąć dwóch ukraińskich obywateli, a czterech zostało rannych - podał we wtorek Ołeh Nikołenko, rzecznik MSZ w Kijowie. Z 19 Ukraińcami nie ma kontaktu.

Strona turecka poinformowała, że w trzęsieniu ziemi najpewniej zginęło dwóch ukraińskich obywateli, ambasada weryfikuje te informacje - przekazał Nikołenko. (https://tinyurl.com/57zykt6d)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Złenski napisał we wtorek w mediach społecznościowych, że rozmawiał z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i złożył mu kondolencje w związku z trzęsieniem ziemi. Poinformował tureckiego prezydenta o wysłaniu przez Ukrainę do Turcji ratowników i sprzętu. Zapowiedział, że ukraińska grupa przybędzie do dotkniętych katastrofą regionów "jak najszybciej". (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5024)

Wcześniej rząd poinformował o skierowaniu do Turcji 87-osobowej grupy ratowniczej, która ma pomóc w akcji ratowniczej po tragicznym trzęsieniu ziemi. Ratownicy udają się do Turcji samolotami An-32 i An-26 oraz transportem drogowym.