Ukraina: MSZ zapowiada wezwanie ambasadora Węgier z powodu szalika Viktora Orbana, z rzekomą mapą Węgier obejmującą część Ukrainy

Rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko poinformował we wtorek, że do resortu wezwany zostanie ambasador Węgier w związku z doniesieniami mediów, iż premier Viktor Orban przyszedł na mecz w szaliku "na którym przedstawiono Węgry z częścią terytorium Ukrainy".

W komunikacie na Facebooku Nikołenko napisał, że według mediów "Viktor Orban przyszedł na mecz piłkarski z szalikiem, na którym przedstawiono Węgry z częścią terytorium Ukrainy". Rzecznik dodał następnie: "szerzenie na Węgrzech idei rewizjonizmu nie sprzyja rozwojowi stosunków ukraińsko-węgierskich i nie jest zgodne z zasadami polityki europejskiej".

"Do MSZ Ukrainy zaproszony zostanie ambasador węgierski, któremu przekażemy, że postępek Viktora Orbana jest nie do zaakceptowania. Oczekujemy oficjalnych przeprosin strony węgierskiej i zdementowania roszczeń do integralności terytorialnej Ukrainy" - zapowiedział rzecznik MSZ w Kijowie. (https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50).