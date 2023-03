Ukraina: MSZ zaprasza gubernatora Florydy krytykującego amerykańską pomoc dla Kijowa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaprosiło w środę gubernatora Florydy Rona DeSantisa do złożenia wizyty w Kijowie, po tym jak polityk Partii Republikańskiej określił rosyjską inwazję na Ukrainę jako "spór terytorialny". DeSantis uważa też, że dalsze wsparcie USA dla Ukrainy nie należy do "żywotnych interesów" Ameryki.

Rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko zaprosił DeSantisa do odwiedzenia Ukrainy za pośrednictwem Twittera. "Jesteśmy pewni, że gubernator Ron DeSantis jako były wojskowy rozumie różnicę między sporem a wojną" - napisał Nikołenko.

Według rzecznika wizyta pozwoliłaby gubernatorowi na "zrozumienie zagrożenia, jakie (inwazja Rosji) stwarza dla interesów USA".

W wypowiedzi dla telewizji Fox News DeSantis stwierdził, że USA mają wiele żywotnych interesów, jak "zabezpieczenie własnych granic, rozwiązanie kryzysu gotowości w wojsku, osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej oraz sprawdzenie gospodarczej, kulturowej i militarnej potęgi Komunistycznej Partii Chin; dalsze uwikłanie w spór terytorialny między Ukrainą a Rosją nie jest jednym z nich".

Komentarze gubernatora Florydy spotkały się z krytyką w jego własnej partii. Senator z Karoliny Południowej Lindsey Graham uznał, że wypowiedzi wskazują na "niezrozumienie sytuacji" przez DeSantisa. "To nie jest konflikt terytorialny, to jest wojna z agresją. Mówienie, że to nie ma znaczenia, to mówienie, że zbrodnie wojenne nie mają znaczenia" - powiedział Graham.

Telewizja CNN zwróciła uwagę, że wypowiedzi DeSantisa wskazują na zbieżność opinii gubernatora Florydy ze stanowiskiem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Obaj politycy mają ubiegać się o nominację Partii Republikańskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w USA.