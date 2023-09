Rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych opublikował w poniedziałek oświadczenie na Facebooku, w którym zaprzecza doniesieniom gruzińskich służb, które oskarżyły wiceszefa kontrwywiadu ukraińskiego o przygotowywanie rewolucji w tym kraju.

"Zwróciliśmy uwagę na oświadczenia przedstawicieli gruzińskich sił bezpieczeństwa o rzekomym zaangażowaniu strony ukraińskiej w przygotowanie rebelii w Gruzji" - napisał Nikołenko (https://tinyurl.com/bdre4j9z).

"Informacje te nie są prawdziwe. Obecne władze Gruzji po raz kolejny próbują demonizować Ukrainę w celu rozwiązania wewnętrznych problemów politycznych. Państwo ukraińskie nie ingerowało, nie ingeruje i nie planuje ingerować w wewnętrzne sprawy Gruzji" - dodał rzecznik.

Wcześniej w poniedziałek ukraińskie media przytoczyły oświadczenie gruzińskiej Służba Bezpieczeństwa Państwowego (SBS) głoszące, że istnieje grupa osób, które chcą wywołać niepokoje społeczne na wzór ukraińskiego "Euromajdanu" z 2014 roku. Wśród głównych organizatorów wymieniono zastępcę szefa ukraińskiego kontrwywiadu wojskowego Gieorgija Lortkipanidzego, który za czasów prezydenta Saakaszwilego był wiceministrem spraw wewnętrznych Gruzji - poinformował w poniedziałek portal Ukrainska Pravda.

Oprócz byłego wiceministra w "rewolucyjny scenariusz" zaangażowani są jakoby również były ochroniarz Saakaszwilego Michaił Baturin oraz dowódca działającego na Ukrainie Legionu Gruzińskiego Mamuka Mamulaszwili, a rozruchy mają wybuchnąć pomiędzy październikiem a grudniem 2023 roku. Ich celem jest obalenie obecnej władzy, a w całą operację zaangażowane są też kraje Zachodu. Informacje takie przekazał rzecznik SBS Bacha Mgeładze, cytowany m.in. przez portal Ukrainska Pravda oraz Radio Swoboda.

Rzecznik SBS powiedział też, że oczekiwania spiskowców są obliczone na to, że raport ws. wypełnienia przez Gruzję zaleceń przedakcesyjnych UE będzie negatywny, "co przy dostępnych im zasobach informacyjnych i przy sztucznie przypisanej rządowi tezie o prorosyjskości stworzy podatny grunt dla niepokojów społecznych i późniejszych zamieszek". Stwierdził on, że "spiskowcy" planują założyć miasteczko namiotowe, zbudować barykady na głównych ulicach i w pobliżu strategicznych obiektów i budynków rządowych oraz przeprowadzić "inne bezprawne działania zawierające elementy poważnej prowokacji", wzorowane na ukraińskim Euromajdanie z 2014 roku.

"Spiskowcy" mają przygotowywać się do "przewrotu" w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy przy udziale serbskiej organizacji Canvas (stworzonej przez byłych liderów ruchu Otpor!, który brał udział w obaleniu prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia).