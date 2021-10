Ukraina: MSZ zwraca się do Gruzji o dopuszczenie konsula do Saakaszwilego

MSZ Ukrainy zwróciło się do strony gruzińskiej o dopuszczenie ukraińskiego konsula do zatrzymanego b. prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego W związku z zatrzymaniem Saakaszwilego - obywatela Ukrainy - do MSZ w Kijowie wezwano szefa gruzińskiej ambasady.

W sobotę do MSZ zaproszono charge d'affaires Gruzji na Ukrainie Sandro Topurię, który poinformował stronę ukraińską o okolicznościach zatrzymania w Gruzji Saakaszwilego i stawianych mu zarzutach z kodeksu karnego Gruzji - przekazał agencji Interfax-Ukraina rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.

Jak dodał, ukraińska strona podkreśliła "konieczność pełnego poszanowania praw Micheila Saakaszwilego i zwróciła się o odwiedzenie go przez ukraińskiego konsula w celu udzielenia (mu) pomocy konsularnej i prawnej".

MSZ potwierdziło "zasadnicze stanowisko Ukrainy" dotyczące nieingerowania w wewnętrzne sprawy Gruzji - poinformował Nikołenko.

Wcześniej szef MSZ Dmytro Kułeba w komentarzu dla telewizji Dom zaznaczył, że Saakaszwili jest obywatelem ukraińskim, w związku z czym Kijów będzie udzielać mu "odpowiedniego wsparcia".

O zatrzymaniu mieszkającego na co dzień na Ukrainie polityka poinformował w piątek premier Gruzji Irakli Garibaszwili. Pełniący funkcję prezydenta w latach 2004-2007 i 2008-2013 Saakaszwili zapowiadał, że przyjeżdża do Gruzji na weekend przy okazji wyborów lokalnych, które w Gruzji traktowane są jako test poparcia dla rządzącej partii Gruzińskie Marzenie.

Przebywający na emigracji od 2013 r. polityk został skazany zaocznie na sześć lat więzienia za nadużycie władzy. Od 2014 roku jest ścigany gruzińskim listem gończym. Saakaszwili odrzuca wszystkie oskarżenia i twierdzi, że są one umotywowane politycznie. Polityk został pozbawiony gruzińskiego obywatelstwa, kiedy przyjął obywatelstwo Ukrainy.

