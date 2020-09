Ukraina: Na Covid-19 zachorowało od początku pandemii ponad 145 tys. osób

Liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 145 tys., zmarło już ponad 3 tys. osób - wynika z danych ogłoszonych w czwartek przez ukraiński resort zdrowia. Minionej doby wykryto 2582 infekcje, 44 chorych na Covid-19 zmarło, a 1174 wyzdrowiało.

W środę przeprowadzono 55,5 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie charkowskim (339), w Kijowie (298) i obwodzie tarnopolskim (251). Hospitalizowano 400 osób.

Łącznie zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 145 612 osób, zmarło od początku pandemii 3023 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 65 877 pacjentów. W kraju jest 76 712 aktywnych infekcji SARS-CoV-2.

Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska