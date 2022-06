Ukraina: Na czele zespołu badającego zbrodnie wojenne stanie prawnik z USA ścigający nazistów

Na czele planowanej przez USA grupy śledczych badających zbrodnie wojenne na Ukrainie stanie Eli Rosenbaum, były szef Biura Dochodzeń Specjalnych Ministerstwa Sprawiedliwości USA, zajmującego się ściganiem żyjących w Stanach Zjednoczonych zbrodniarzy hitlerowskich - podała CNN.

CNN nazywa Rosenbauma najbardziej znanym "łowcą nazistów" z Ministerstwa Sprawiedliwości USA. W ciągu 36 lat pracy w tym resorcie Rosenbaum brał udział w ponad 100 sprawach dotyczących pozbawienia obywatelstwa bądź deportowania oskarżonych o zbrodnie nazistowskie.

O wyznaczeniu go na szefa grupy zajmującej się ustalaniem sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie poinformował we wtorek prokurator generalny USA Merrick Garland podczas wizyty w Kijowie. Zespół tworzyć będą eksperci specjalizujący się w śledztwach dotyczących łamania praw człowieka i zbrodni wojennych. Grupa ta powstanie, by "wzmocnić i scentralizować" obecne wysiłki w tej kwestii, zbierając w jeden zespół "czołowych ekspertów", specjalizujących się w tego typu śledztwach - zapowiedział prokurator.

Garland spotkał się w Kijowie z prokurator generalną Ukrainy Iryną Wenediktową. Zapewnił, że resort sprawiedliwości USA "wykorzysta każdą ścieżkę, by pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy popełniają zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa na Ukrainie".