Ukraina: Na Krymie pojawiły się proukraińskie ulotki, wzywające do ewakuacji

Na anektowanym w 2014 roku i okupowanym przez Rosję Krymie pojawiły się proukraińskie ulotki, wzywające mieszkańców, by przygotowali się, że półwysep zostanie wyzwolony, a także do ewakuacji - podała we wtorek agencja Ukrinform.

Ulotki takie rozklejono w Symferopolu, Jałcie i Kerczu. Do ich rozpowszechnienia przyznał się ruch o nazwie Żółta Wstążka. Zapewnił, że za agitacją stoją jego aktywiści z tych miast, a także z Eupatorii i Dżankoja.

Utrzymane w żółto-niebieskich ukraińskich barwach państwowych, ulotki głoszą m.in.: "Jałta - to Ukraina", "Kercz - Ukraina jest już obok" i "Ratuj życie, ewakuuj się!". Ruch Żółta Wstążka oświadczył też, że wzywa obywateli Ukrainy na Krymie, aby zachowali ostrożność i "unikali miejsc znajdujących się blisko obiektów wojskowych".

