Kopalnie węgla kamiennego w samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republice Ludowej funkcjonują na granicy opłacalności; z powodu braku górników, przymusowo mobilizowanych na wojnę z Ukrainą, przedsiębiorstwom grozi nawet zamknięcie - powiadomił w środę lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Prawie wszyscy górnicy, którzy mogli pójść na front, zostali zmobilizowani już w lutym, na początku rosyjskiej inwazji. Teraz każde kolejne wezwanie do wojska to krok w kierunku całkowitego zamknięcia kopalń. Brakuje ludzi (do pracy). Wszyscy wiedzą, że z wojny się nie wraca, więc (pozostali w zakładach górnicy) uczą się nowych specjalności, pracują dorywczo albo na dodatkowych zmianach. Liczba górników z trudem wystarcza do funkcjonowania (przedsiębiorstw)" - napisał Hajdaj na Facebooku (https://tinyurl.com/3j6ud3f3).

Jak dodał, "sytuacja staje się katastrofalna". "Doszło do tego, że zaczęto ściągać do pracy ludzi z sąsiednich regionów Rosji" - poinformował gubernator.

Od 2014 roku władze Rosji traktują mieszkańców okupowanego obwodu ługańskiego jak obciążenie dla budżetu państwa. Kreml uważa, że te straty finansowe trzeba "odrobić", dlatego na wojnę muszą iść wszyscy mieszkańcy regionu. Nawet górnicy, cieszący się dotychczas statusem szczególnie chronionej grupy zawodowej - donosił Hajdaj w miniony czwartek.

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, pojawiają się informacje, że mieszkańcy okupowanej Ługańszczyzny trafiają głównie do tzw. oddziałów szturmowych, czyli na pierwszą linię frontu. Najeźdźcy mają liczyć się z wysokimi stratami osobowymi w tych słabo wyszkolonych jednostkach i świadomie traktować je jako cel ukraińskiej armii. Takie działania mają służyć głównie rozpoznaniu pozycji wojsk przeciwnika, poprzedzającemu atak lepiej przygotowanych i wyposażonych formacji.