Ukraina: Na piątek uzgodniono tylko dwa korytarze humanitarne

Tylko dwa korytarze humanitarne między ukraińskimi miastami zostały uzgodnione na piątek – poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk na Facebooku.

Jednym korytarzem mają pojechać do Zaporoża własnymi samochodami osoby, które chcą opuścić Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy. Drugi korytarz ma prowadzić do Zaporoża z Melitopola, również na południowym wschodzie, do którego w piątek rano dotarła kolumna z transportem humanitarnym.

Na piątek zaplanowano też ewakuację mieszkańców Mariupola autobusami z Berdiańska. Wereszczuk powiedziała, że na punktach kontrolnych przy wjeździe do Berdiańska stoi obecnie 48 autobusów i prowadzone są rozmowy, by wojska okupacyjne pozwoliły im przejechać do Mariupola.

Na wjazd do Berdiańska czeka też cysterna z paliwem, która ma pojechać do Mariupola, by mieszkańcy mogli z niej zatankować własne samochody w celu ewakuacji.

