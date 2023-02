Ukraina: Na początku Wielkiego Postu episkopat wzywa do modlitwy i pokuty w intencji pokoju

Wzywamy do podjęcia drogi modlitwy, odbudowy i pokuty w intencji pokoju – zaapelowali biskupi ukraińskiego Kościoła katolickiego w liście na początek Wielkiego Postu. Jest on odczytywany w kościołach w niedzielę 19 lutego.

"Jesteśmy świadomi naszego zmęczenia wojną, rozdrażnienia, często destrukcyjnego gniewu, a czasem nawet apatii i poczucia beznadziei. I dlatego teraz wzywamy się wzajemnie do podjęcia drogi modlitwy, odbudowy i pokuty. Droga przywracania pokoju na Ukrainie, a także w naszych sercach, nie będzie łatwa, ale będzie zbawienna dla nas wszystkich" - napisali rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy w orędziu na początek Wielkiego Postu.

Duchowni zaznaczyli, że ubiegłoroczny Wielki Post rozpoczął się "w szczególnych warunkach prowadzonej na pełną skalę inwazji Rosji na ziemie Ukrainy", a miniony rok uświadomił wiernym siłę modlitwy.

Wielki Post w Kościele katolickim rozpoczyna się w tym roku w Środę Popielcową 22 lutego. Hierarchowie zachęcili do podjęcia postu ścisłego o chlebie i wodzie nie tylko w tym dniu, ale we wszystkie wielkopostne środy i piątki, w tym w dniu rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej napaści 24 lutego.

W tym dniu w Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Bożej w Berdyczowie odbędzie się okolicznościowe nabożeństwo, które potrwa od 9:00 do 15:30. O godz. 12:30 mszę św. odprawi nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas. "Zaproszeni są wszyscy wierni, a także księża i zakonnicy. Wszyscy, którzy nie będą mogli przybyć do sanktuarium w Berdyczowie, proszeni są o modlitwę w swoich domach i miejscach pobytu" - czytamy w orędziu biskupów Ukrainy.

Biskupi wyrazili obawy, że droga przywracania pokoju na Ukrainie i w ludzkich sercach nie będzie łatwa. Jednocześnie zaprosili do podążania tą drogą z Chrystusem. "To On jest Zwycięzcą nad wszelkim złem, a my uczymy się uczestniczyć w Jego zwycięstwie każdego roku, w szczególności w okresie Wielkiego Postu" - zaznaczyli ukraińscy biskupi.

