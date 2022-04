Ukraina: Na zdjęciach satelitarnych widać duże skupisko grobów niedaleko Mariupola

Na zdjęciach satelitarnych amerykańskiej firmy Maxar Technologies widać skupisko grobów w odległości ok. 20 km od Mariupola, które powiększyło się w ostatnich tygodniach o ponad 200 grobów – podaje Reuters w czwartek.

Według agencji na zdjęciach "widać skupisko grobów, które powiększyło się w ostatnich tygodniach o ponad 200 nowych grobów".

Powołując się na Maxar Technologies, Reuters podaje, że z porównania zdjęć z okresu od połowy marca do połowy kwietnia wynika, że nowe groby zaczęły się pojawiać pomiędzy 23 i 26 marca. Teren, o którym mowa, przylega do cmentarza w miejscowości Manhusz, ok. 20 km na zachód od Mariupola.