Ukraina: Nabożeństwa online w Niedzielę Palmową i Wielkanoc

Na Ukrainie w niedzielę w związku z pandemią koronawirusa prawosławni i grekokatolicy obchodzący Niedzielę Palmową i katolicy świętujący Wielkanoc mogli wziąć udział w modlitwach transmitowanych online. Jednak w niektórych miastach przed cerkwiami zebrały się grupy wiernych.

Zgodnie z wprowadzonymi w kraju restrykcjami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19 w świątyniach może jednocześnie przebywać do 10 osób. Epifaniusz, zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, wezwał wiernych do przyłączania się do modlitwy bez wychodzenia z domu, a synod zdecydował, że w cerkwiach nie będzie tradycyjnego poświęcenia gałązek wierzby. Podkreślono, że wierni mogą przyjść do świątyń, by pomodlić się indywidualnie.

Media odnotowują jednak przypadki gromadzenia się wiernych na ceremonii święcenia gałązek.

Portal Ukraińska Prawda pisze, że w Czerniowcach, stolicy obwodu czerniowieckiego, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń koronawirusem na Ukrainie, w weekend obowiązują szczególne obostrzenia - zamknięto nawet sklepy spożywcze i stacje paliw. Przy tym - jak dodaje portal - w mieście odbyło się w niedzielę święcenie gałązek wierzby przy udziale "tłumów" wiernych.

Ukraińska redakcja BBC podaje, że również w mieście Bucza w obwodzie kijowskim w nabożeństwie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wszyscy byli w maskach, a przed wejściem do cerkwi wolontariusze dezynfekowali wiernym dłonie. Także w Równem kilkadziesiąt osób wzięło udział w rozdawaniu gałązek wierzbowych przed cerkwią - dodaje portal.

Według badania ośrodka socjologicznego Centrum Razumkowa z listopada ubiegłego roku 66 proc. Ukraińców uważa się za osoby wierzące. Większość z nich (prawie 65 proc.) utożsamia się z Kościołem prawosławnym, a co 10 badany określa się jako grekokatolik.

Łącznie na Ukrainie potwierdzono dotychczas 2777 przypadków zakażenia koronawirusem. 83 osoby chore na Covid-19 zmarły.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska