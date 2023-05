Ukraina: Naczelny dowódca: oddaję pokłon matkom obrońców naszej ojczyzny

Oddaję głęboki pokłon matkom, których synowie i córki bronią Ukrainy - napisał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny w niedzielę, kiedy w tym kraju obchodzony jest Dzień Matki.

"Podziwiam bohaterstwo i siłę ducha ukraińskich matek. Oddanie i gotowość, by przychylić nieba swoim dzieciom. Dziś wasza wiara, miłość i wsparcie żyją w sercach naszych wojskowych" - napisał na Facebooku gen. Załużny. Dowódca oddał szacunek matkom, których synowie i córki bronią Ukrainy, oraz podziękował za wszystko, co robią, by przybliżyć ukraińskie zwycięstwo. (https://tinyurl.com/236csrva)

Ukraińska Gwardia Narodowa w mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym żołnierz dzwoni do matki z okazji jej święta.

"Halo, mamo, cześć! Zjadłem, ubrałem się tak jak trzeba, założyłem czapkę. Idę, nie przejmuj się, są ze mną moi przyjaciele, będziemy uważać, obiecuję" - mówi wojskowy.

"Każdego rana i każdego wieczoru mama czeka na mój telefon. Mówi, że to ją uspokaja. Że bez telefonu ode mnie przez cały dzień wszystko wypada jej z rąk, a w nocy nie może zasnąć. Pochłaniają ją myśli o tym, że stanie się ze mną coś strasznego" - podkreśla mężczyzna.

"Dziękuję matkom moich towarzyszy broni, które wychowały swoich synów tak, że można na nich polegać. Dziękujemy tym matkom, których synów już nigdy nie zobaczymy..." - kontynuuje wojskowy. (https://tinyurl.com/34s6mkar)

"Oddajemy cześć matkom naszych obrońców, które wychowały bohaterów i patriotów, broniących Ojczyzny. Z wdzięcznością i szacunkiem składamy życzenia matkom naszych towarzyszy broni z okazji Dnia Matki! Szczerze życzymy zdrowia, pokoju i powrotu synów do domu" - napisała Gwardia Narodowa.