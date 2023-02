Ukraina: Naczelny dowódca: staliśmy się mocniejsi niż beton i stal

W ciągu dziewięciu lat wojny (rozpoczętej w 2014 r. – PAP) staliśmy się mocniejsi niż beton i stal – oświadczył w piątek naczelny dowódca Walerij Załużny, dziękując wszystkim Ukraińcom za zaangażowanie w obronę kraju.

"Fundamentem naszej wytrwałości są ludzie. Zwykli ludzie. Zwyczajni bohaterowie. Wśród nas. Z nami w szeregu" - napisał w Telegramie naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Walerij Załużny.

"To ludzie, którzy chwycili za broń, by obronić swoich bliskich, swoje domy, swoje państwo przed wrogą niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną agresją. To ludzie, którzy teraz, w tej chwili, biją okupantów, utrzymują pozycje, marzną w zimnej, ale ojczystej ziemi, ratują życie towarzyszom broni, pomagają wojsku, jak tylko mogą pomóc" - napisał generał.

W piątek mija rok od rozpoczęcia rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, będącej kolejnym etapem wojny rozpoczętej w 2014 r. przez aneksję Krymu i konflikt zbrojny w Donbasie.

"W ciągu dziewięciu lat wojny staliśmy się mocniejsi niż beton i stal, bo pamiętamy przykłady niezłomność obrońców lotniska w Doniecku i Azowstalu" - podkreślił, dziękując wszystkim wojskowym oraz wszystkim, którzy wspierają armię. Uszanował również pamięć poległych.

