Ukraina: Najmniej zgonów z powodu Covid-19 od prawie roku

Na Ukrainie minionej doby zarejestrowano dziewięć zgonów z powodu Covid-19 - wynika z poniedziałkowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. To najniższy bilans zgonów od 11 miesięcy - zauważa Reuters.

27 czerwca potwierdzono 285 nowych zakażeń koronawirusem, hospitalizowano 384 osoby, 723 pacjentów uznano za wyzdrowiałych, a dziewięć osób zmarło - podał resort. Przeprowadzono niecałe 20 tys. testów.

Tego dnia zaszczepiono przeciw Covid-19 ok. 18,6 tys. osób. Od początku kampanii szczepień pierwszą dawkę preparatu otrzymało na Ukrainie ok. 1,9 mln osób, a obie - ok. 580 tys. Przeprowadzono łącznie prawie 2,5 mln szczepień.

W ubiegłym tygodniu władze Ukrainy poinformowały o wykryciu w kraju pierwszych dwóch przypadków zakażenia wariantem Delta koronawirusa. Na Ukrainie brakuje testów wykrywających ten wariant. Od początku pandemii zdiagnozowano w tym kraju ok. 2,23 mln zakażeń, a 52 295 osób zmarło.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska