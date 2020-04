Ukraina: Najwięcej wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu doby

W ciągu minionej doby na Ukrainie bilans potwierdzonych przypadków zainfekowania koronawirusem wzrósł o 392 - do 3764, a zgonów o 10 - do 108 - poinformowało w środę ukraińskie ministerstwo zdrowia. To największa liczba infekcji wykrytych w ciągu jednego dnia w tym kraju.

"Według danych Centrum Zdrowia Publicznego z godz. 9 (godz. 8 w Polsce) 15 kwietnia na Ukrainie są 3764 potwierdzone laboratoryjnie przypadki Covid-19, z nich 108 przypadków śmiertelnych, 143 pacjentów wyzdrowiało. W ciągu doby zarejestrowano 392 nowe przypadki" - napisał resort na Facebooku.

"Biorąc pod uwagę dzisiejszy antyrekord uważam, że mówienie o wyjściu z kwarantanny jest bezcelowe" - podkreślił na briefingu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Minister poinformował, że wśród nowych przypadków jest 29 dzieci i 90 pracowników medycznych; liczba zakażonych pracowników medycznych zbliża się do 700.

Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w Kijowie (612), w obwodzie czerniowieckim (589) i obwodzie iwano-frankowskim (356).

Ogółem na Ukrainie - według danych Centrum Zdrowia Publicznego - przebadano ok. 39 tys. próbek.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska