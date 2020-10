Ukraina: Najwyższa dobowa liczba zakażeń, zgonów i hospitalizacji od początku pandemii Covid-19

Na Ukrainie w środę odnotowano najwyższą od początku pandemii dzienną liczbę zakażeń koronawirusem, a także najwięcej zgonów i hospitalizacji. Wykryto 5397 infekcji, 93 osoby zmarły, 900 pacjentów hospitalizowano, a 2263 wyzdrowiało.

W kraju przeprowadzono tego dnia ok. 57 tys. testów, a najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie charkowskim - 576 - poinformował w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W ukraińskich szpitalach w związku z Covid-19 przebywa już ponad 20 tys. chorych.

W poniedziałek Stepanow ostrzegł, że w przypadku zapełnienia miejsc w szpitalach do poziomu 60 proc. resort będzie opowiadał się za zaostrzeniem ograniczeń w całym kraju. Obecnie, do 31 października, trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 244 734 osób, zmarło 4690 chorych, a wyzdrowiało 108 233 pacjentów. W kraju jest obecnie 131 811 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska