Ukraina: Najwyższy dzienny bilans infekcji koronawirusem - 8752

Na Ukrainie w piątek wykryto 8752 zakażenia koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. 155 pacjentów zmarło, a 1190 osób hospitalizowano. Padł również rekord wyzdrowień - 3902 - poinformował w sobotę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Najwięcej zakażeń potwierdzono w piątek w Kijowie (781) i w obwodzie donieckim (749). W stolicy zmarło również najwięcej osób - 23.

Stepanow oznajmił dzień wcześniej, że w związku z różnymi czynnikami, w tym ekonomicznymi, Ukraina powinna za wszelką cenę unikać wprowadzenia całkowitego lockdownu.

W kraju jest 221 357 aktywnych zakażeń. Ogółem od początku epidemii infekcję potwierdzono na Ukrainie u 387 481 osób, zmarło 7196 chorych, a wyzdrowiało - 158 928.

Poprzednio najwyższą dobową liczbę infekcji odnotowano dzień wcześniej i było to 8312 przypadków.

Do końca roku na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, która polega na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danej jednostce administracyjnej. W środę rząd przedłużył też do końca roku obowiązywanie stanu nadzwyczajnego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska