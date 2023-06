Ukraina: nasza armia na razie testuje linię frontu

Rosja mówi o odparciu kontrofensywy ukraińskiej, choć ta jeszcze się nie zaczęła; armia ukraińska obecnie testuje linię frontu - powiedział w czwartek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Jeszcze nie zaczęliśmy kontrofensywy jako takiej, a Rosja już mówi: +zwyciężyliśmy, odparliśmy kontrofensywę" - powiedział Podolak, cytowany przez agencję UNIAN. Scharakteryzował on obecny etap wojny jako testowanie przez armię ukraińskiej długiej linii frontu. Na tej linii "Rosja skoncentrowała wszystko, co tylko mogła i próbuje się utrzymać, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jeśli front zostanie w jakimś miejscu przerwany - na jednym czy drugim kierunku, albo też jednocześnie na kilku (...), to doprowadzi to do załamania" - zaznaczył Podolak.

Doradca prezydenta dodał, że obecnym celem armii ukraińskiej jest zniszczenie jak największej liczby zmobilizowanych wojskowych rosyjskich i sprzętu. "Mówię otwarcie - jak największej liczby po to, by zwiększyć presję psychologiczną na armię rosyjską" - dodał Podolak.

Jak opisywał, na tym właśnie polegają teraz działania sił ukraińskich, które też stopniowo idą naprzód w ramach "reżimu testowego". Ukraina - według doradcy prezydenta - "demonstruje, czym jest nowoczesna wojna i atakuje na wielu kierunkach jednocześnie".

Wojska ukraińskie kontynuują operacje kontrofensywne na trzech odcinkach frontu i mają pewne zdobycze terytorialne - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Działania te trwają na pograniczu obwodów zaporoskiego i donieckiego oraz na flankach Bachmutu, jak również w obwodzie donieckim.