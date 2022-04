Ukraina: nie ma obecnie bezpiecznych miejsc w kraju

W związku z możliwością rosyjskich ostrzałów obecnie na Ukrainie nie ma bezpiecznych miejsc - podkreślił doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz, cytowany w piątek przez serwis Dzerkało Tyżnia.

"Prawdopodobieństwo bycia zabitym przez rakietę manewrującą jest mniej więcej takie samo jak bycia zabitym przez samochód" - zauważył Arestowycz.

Doradca szefa państwa zaapelował do Ukraińców, by nie lekceważyli alarmów przeciwlotniczych i po ich usłyszeniu udawali się do schronów.

Udostępnił link do mapy, na której zaznaczane są aktualne ostrzeżenia: https://alerts.in.ua/.