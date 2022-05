Ukraina: Niemal 90 proc. badanych nie żałuje rozpadu ZSRR

Niemal 90 proc. badanych Ukraińców nie żałuje rozpadu ZSRR. Działania prezydenta Władimira Putina wpłynęły na „derusyfikację” społeczeństwa ukraińskiego – poinformował w środę portal unian.net.

Ukraińska socjologiczna grupa "Rating" opublikowała wyniki badań, które przeprowadzono pod koniec kwietnia, pokazujące, że 87 proc. Ukraińców nie żałuje rozpadu Związku Radzieckiego.

Badacze doszli do wniosku, że w ukraińskim społeczeństwie nastąpiła "dekomunizacja" i "derusyfikacja", ponieważ rosyjska propaganda wykorzystuje w trakcie działań wojennych sowiecką symbolikę i gra na "wspólnej" historii.

Zmienił się również stosunek do rocznicy 9 maja. Dla 36 proc. respondentów święto jest "przeżytkiem", a dla 23 proc. "czymś zwykłym". 9 maja jest "Dniem Zwycięstwa" dla zaledwie 15 proc. społeczeństwa - dla 80 proc. jest to "Dzień Pamięci". Jednocześnie 78 proc. badanych wysoko ocenia wkład narodu ukraińskiego w zwycięstwo nad faszyzmem, a 67 proc. jest przekonanych, że to właśnie Ukraina miała w nim największy udział.