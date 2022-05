Ukraina: Niemcy powinny przerwać przepływ gazu przez Nord Stream 1

Niemcy powinny zmniejszyć przepływ gazu przez gazociąg Nord Stream 1 lub całkowicie go przerwać - napisał dla portalu Euractiv Serhij Makogon, prezes operatora ukraińskiego systemu tranzytowego gazu GTSOU. Dodał, że firma oficjalnie zwróciła się w tej sprawie do niemieckiego rządu.

Makogon poinformował w piątek o wystosowaniu prośby do niemieckiego rządu o wstrzymanie lub znaczące ograniczenie transferu gazu przez biegnący po dnie Morza Bałtyckiego gazociąg Nord Stream 1.

Prezes GTSOU zaznaczył, że niemieckie prawo zezwala na działanie gazociągu, ponieważ przyczynia się on do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu do Europy, ale Rosja "złamała te zasady".