Ukraina notuje rekordowy poziom zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 1109 zakażeń koronawirusem - podał w piątek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku epidemii. 19 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 541 wyzdrowiało.

O poprzednim najwyższym dobowym bilansie - 994 przypadkach - informowano dzień wcześniej.

Ostatniej doby do szpitali trafiło 205 osób zakażonych SARS-CoV-2. Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował, że ogólnie w kraju w szpitalach przygotowano 23 tys. miejsc dla zainfekowanych koronawirusem, zajętych jest ponad 4 tys. z nich, a sytuacja różni się w zależności od regionu. Zauważył, że w obwodach czerniowieckim i zakarpackim zajętych jest ponad 50 proc. takich miejsc.

Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie zachorowało 41 117 osób, 1086 zmarło, a 18 299 wyzdrowiało. Minister wyjaśnił, że na Ukrainie wskaźnik śmiertelności wśród chorych na Covid-19 wynosi 2,6 proc.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (209). Region ten jest na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby potwierdzonych przypadków od początku pandemii. Wykryto tam 4836 zachorowań, w Kijowie potwierdzono 4726 infekcji, a w obwodzie czerniowieckim - 4582. W tych regionach również zmarło najwięcej chorych na Covid-19.

W kraju łącznie przeprowadzono ok. 621 tys. testów metodą PCR i ok. 177 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. Ostatniej doby wykonano ok. 27 tys. testów.