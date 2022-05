Ukraina: Nowa ambasador USA Bridget Brink jest już w Kijowie

Do Kijowa przybyła nowa ambasador USA Bridget Brink - podały w poniedziałek ukraińskie agencje informacyjne. Brink napisała tego dnia na swoim Twitterze, że dołączyła do zespołu ambasady i wspomniała o wsparciu Ukrainy.

"Jest dla mnie zaszczytem dołączenie do naszego fantastycznego zespołu ambasady USA w Kijowie, na rzecz wsparcia Ukrainy" - napisała Brink. Opublikowała także swoje zdjęcie w centrum Kijowa; w tle widać sobór Sofijski.

Informacja o przybyciu Brink do Kijowa 29 maja znalazła się w oficjalnej biografii ambasador opublikowanej na stronie internetowej placówki. Portal Ukrainska Prawda podał, że Brink wręczy w tym tygodniu listy uwierzytelniające prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Nowa ambasador została nominowana przez prezydenta USA Joe Bidena na to stanowisko w kwietniu br. Senat zatwierdził nominację 19 maja, w dniu, gdy ambasada USA w Kijowie została ponownie otwarta. Amerykańscy dyplomaci opuścili tę placówkę prawie dwa tygodnie przed rosyjską inwazją 24 lutego, przenosząc część swoich zadań do Lwowa, a następnie do Polski.

Pochodząca z Michigan i mówiąca po rosyjsku Brink była wcześniej ambasadorem USA na Słowacji. Pracuje w dyplomacji od 25 lat. Pracowała m.in. w Uzbekistanie i Gruzji, a także na wielu wysokich stanowiskach w Departamencie Stanu i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.