Ukraina: Nowy dobowy rekord - ponad 3500 zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie odnotowano nowy dobowy rekord - 3584 przypadki zakażenia koronawirusem, 1589 osób wyzdrowiało, a 60 zmarło - podało w czwartek Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Ostatnio rekordową liczbę infekcji SARS-CoV-2 odnotowano 11 września - 3144 przypadki. Ogółem od początku pandemii zdiagnozowano 166 244 zakażeń.

Do tej pory łącznie w związku z Covid-19 zmarło 3400 osób, a wyzdrowiało 73 913. Obecnie na Ukrainie na Covid-19 choruje 88 931 osób, czyli 1935 więcej niż dzień wcześniej.

Najwięcej wykrytych przypadków potwierdzono minionej doby w obwodzie charkowskim - 483, tarnopolskim - 390, w Kijowie - 379 i w obwodzie odeskim - 325.

Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).