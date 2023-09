Ukraina: Nowy minister obrony: zaopatrzenie wojska i walka z korupcją wśród priorytetów resortu

Zaopatrzenie żołnierzy we wszystko, co jest im potrzebne, "zerowa tolerancja dla korupcji" oraz rozszerzenie międzynarodowej koalicji wokół Ukrainy wymienił w czwartek wśród swoich priorytetów nowy minister obrony Ukrainy Rustem Umierow na ceremonii przedstawienia go pracownikom resortu.

"Cała działalność naszego ministerstwa powinna koncentrować się na wzmocnieniu naszych wojskowych, zaopatrzeniu ich we wszystko, co niezbędne - broń, sprzęt wojskowy, wyposażenie, środki indywidualnej obrony, żywność, ochrona praw żołnierzy, opieka medyczna wysokiej jakości, nieustanne szkolenie i podwyższanie kwalifikacji" - mówił Umierow.

Za istotne uznał również "zerową tolerancję" dla korupcji i "dostosowanie do międzynarodowych standardów NATO wszystkich procedur zakupów". Jak zaznaczył, należy zdigitalizować wszelkie procedury związane np. z książeczką wojskową czy pobytami w szpitalu, aby wykluczyć jakiekolwiek ryzyko korupcji.

Mówiąc o poszerzenia koalicji wokół Ukrainy Umierow podkreślił, że Kijów powinien "zawiązywać nowe, być może nawet niespodziewane partnerstwa, poszerzać geografię sojuszników, tworzyć nowe regionalne i tematyczne alianse".

Wskazał też na znaczenie rozwoju ukraińskiej produkcji, bo im będzie ona szersza, tym bardziej Ukraina będzie uniezależniona od czynników zewnętrznych.

Przedstawiając nowego ministra pracownikom resortu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że "potrzeba więcej zaufania" do podejmowanych decyzji, do planowanych i realizowanych dostaw oraz do komunikacji między pododdziałami a niezbędnymi im łącznikami z systemem obrony Ukrainy.

Prezydent mówił też, że ministerstwo obrony powinno odpowiadać za koordynację całego sektora obrony i skupiać się na żołnierzach, gdyż ich czas i siły są dla państwa cenne.

Umierow zastąpił na stanowisku Ołeksija Reznikowa, który został na własną prośbę odwołany przez parlament we wtorek. Jak informowały media, faktycznymi przyczynami dymisji Reznikowa były liczne nieprawidłowości związane z zakupami na rzecz sił zbrojnych oraz skandal korupcyjny dotyczący wystawiania fałszywych odroczeń od służby wojskowej. W pierwszej połowie sierpnia Zełenski odwołał z tego powodu szefów komisariatów wojskowych (wojskowych komend uzupełnień) we wszystkich obwodach Ukrainy.