Ukraina: Nowy minister zdrowia obiecuje: do końca roku wszyscy chętni zaszczepią się przeciw Covid-19

Ukraiński parlament w czwartek przegłosował kandydaturę Wiktora Laszki, dotychczasowego głównego lekarza sanitarnego i wiceministra ochrony zdrowia, na szefa tego resortu. Laszko obiecał, że do końca roku na Ukrainie wszyscy chętni zaszczepią się przeciw Covid-19.

Laszko zastąpił na stanowisku ministra Maksyma Stepanowa, którego parlament odwołał we wtorek, zarzucając mu m.in. zbyt powolne tempo szczepień przeciw Covid-19 i dostaw preparatów. Na razie - jak poinformował premier Denys Szmyhal, który wnioskował o dymisję Stepanowa - do kraju dotarło 2,3 mln dawek szczepionki.

Podczas wystąpienia przed Radą Najwyższą (parlamentem) w czwartek Laszko oświadczył, że głównym priorytetem dla ministerstwa pod jego kierownictwem będzie walka z SARS-CoV-2. "Zrobimy wszystko, żeby Ukraińcy mogli się zaszczepić, pracować i podróżować" - zapowiedział. Obiecał, że latem zaszczepionych dwiema dawkami preparatu zostanie 5 mln Ukraińców. Zaznaczył, że Ukraina powinna produkować szczepionki w kraju.

Na Ukrainie, której liczbę ludności szacuje się na ok. 41 mln osób, według oficjalnych danych wykryto ok. 2,2 mln infekcji koronawirusem, a bilans zmarłych wynosi ok. 48,9 tys. Dotychczas przeprowadzono nieco ponad milion szczepień przeciw Covid-19, a dwie dawki preparatu otrzymało ok. 48 tys. osób.

W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że kraj ma podpisane kontrakty na "45-47 mln bezpłatnych szczepionek dla mieszkańców Ukrainy".

Tego dnia w Radzie odbyły się też głosowania nad kandydaturami na stanowiska ministra infrastruktury i ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa.

Parlament zdecydował, że na czele ministerstwa infrastruktury stanie Ołeksandr Kubrakow, który od jesieni 2019 był szefem państwowej agencji drogowej Ukrawtodor. Wicepremierem ds. rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa został Ołeksij Lubczenko, dotychczasowy szef Państwowej Służby Podatkowej.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska