Ukraina: Nowy szef biura prezydenta: priorytetem zakończenie wojny w Donbasie

Nowy szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak zapewnił w środę, że priorytetem ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego i jego biura pozostaje zakończenie wojny w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Jermak został powołany na stanowisko we wtorek.

"Dziś dla prezydenta Ukrainy i biura prezydenta jednym z priorytetów jest i zawsze będzie zakończenie wojny w Donbasie w interesie Ukrainy. Ten kierunek pozostaje priorytetowy" - oświadczył Jermak podczas pierwszego briefingu w nowej roli.

Dodał, że Ukraina powinna "zrobić z Donbasu, miejsca, które kojarzy się całemu światu z wojną, kwitnący region, w którym będzie rozwijać się gospodarka". "Mamy takie marzenie, by po zakończeniu wojny, po powrocie tych terytoriów, po ustanowieniu kontroli nad ukraińską granicą, (...) utworzyć tam nowoczesny ekonomiczny hub" - podkreślił. To nasze terytorium, które zasługuje na to, by otrzymać drugie życie - wskazał.

Jermak podkreślił, że Ukraina ma "dokładny plan tego, co powinno się wydarzyć", by jesienią bieżącego roku przeprowadzić wybory lokalne na całym terytorium kraju. Zaznaczył przy tym, że zgodnie z prawem nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów na okupowanych terytoriach, dopóki obecne są tam "zagraniczne ugrupowania zbrojne, jacyś nielegalni uzbrojeni ludzie" i dopóki granica nie jest pod kontrolą rządu w Kijowie.

Zapewnił, że Ukraina jest gotowa do zrealizowania wszystkich uzgodnień osiągniętych w Paryżu podczas szczytu tzw. czwórki normandzkiej, tj. przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji.

Wskazał też, że na razie nie ma żadnych ustaleń w sprawie ewentualnego spotkania Zełenskiego z jego rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem przed zaplanowanymi na kwiecień rozmowami w formacie normandzkim.

Jermak, który dotychczas był doradcą prezydenta ds. międzynarodowych, dodał, że będzie przykładał dużą wagę do tych kwestii podczas pełnienia nowej funkcji.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska