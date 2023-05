Ukraina obchodzi Dzień Wyszywanki: to znak naszej tożsamości i prawdziwa zbroja w wojnie z Rosją

Mieszkańcy Kijowa wyszli w czwartek na ulice miasta ubrani w tradycyjnie haftowane koszule, obchodząc Dzień Wyszywanki, która dla wielu jest oznaką ukraińskiej tożsamości narodowej. „Dziś jest to także prawdziwa zbroja w wojnie z Rosją” – mówili PAP.

W stolicy Ukrainy od rana widać było ludzi w białych, lnianych koszulach z czerwonym, błękitnym lub czarnym haftem na kołnierzykach i mankietach. Kobiety szły do pracy w wyszywanych sukienkach, mężczyźni włożyli wyszywanki do garniturów, a uczniowie ubrali je pod mundurki.

"Wyszywanka jest symbolem identyfikacji i poczucia przynależności do jakiejś ogromnej wspólnoty. Kiedy idziesz tak ubrana po ulicy i widzisz inną osobę w wyszywance, to włącza ci się sygnał: O! To swój! To człowiek z mojej strony barykady" - wyjaśniła PAP Natałka Didenko, znana telewizyjna meteorolog i popularyzatorka kultury ukraińskiej.

Z okazji Dnia Wyszywanki w tradycyjnej koszuli ukraińskiej wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski, który złożył hołd ofiarom ludobójstwa Tatarów krymskich w 79. rocznicę ich deportacji z Krymu. Prezydent opublikował swoje zdjęcie w wyszywance ze zdobieniami, które - jak podkreślił - "symbolizują jedność narodu ukraińskiego i krymskotatarskiego".

Są to "symbole naszej siły i chęci życia we własnym domu. Niech tegoroczny Dzień Wyszywanki będzie przypomnieniem tego, przez co przeszedł nasz naród i jak silna jest nasza kultura" - napisał na Twitterze. (https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1659091740538576896)

W Dniu Wyszywanki, w czwartek nad ranem, Kijów i inne miasta Ukrainy po raz kolejny zostały zaatakowane przez Rosję rakietami dalekiego zasięgu. Choć tym razem nie było ofiar, odłamki znowu spadły na cywilne budynki i uszkodziły samochody.

Natałka Didenko opowiada, że gdy obudziły ją syreny alarmowe, a potem dźwięki wybuchów zestrzeliwanych rosyjskich pocisków, założyła wyszywankę w geście protestu. Wybrała jedną z 40 takich koszul, które posiada w swojej kolekcji.

"Po dzisiejszym ostrzale ubierałam wyszywankę z podwójnym zadowoleniem. Bo jest nie tylko piękna. Założyłam ją w jakimś takim geście protestu. Pomyślałam: popatrzcie, jesteśmy żywi, jest nas bardzo wielu i nie zamierzamy się poddać. Wyszywanka jest zbroją w wojnie z Roją" - powiedziała PAP.

Haftowana koszula, zwana na Ukrainie wyszywanką, jest elementem stroju ludowego, który używany jest po dziś dzień. Ukraińcy zakładają takie koszule na ważne wydarzenia rodzinne, święta religijne i państwowe. Dzień Wyszywanki obchodzony jest na Ukrainie w trzeci czwartek maja.

Z Kijowa Jarosław Junko